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12.11.2020 16:13
Рубрика: Общество

Основам геронтологии хотят обучать всех студентов медвузов

Текст: Елена Манукиян
В России предложили создать национальный институт старения, а для студентов 4-5 курсов в мединститутах ввести преподавание геронтологии. Тему обсудили на круглом столе в ОНФ.

Так, по словам руководителя департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Артема Тарасенко, в России остро ощущается нехватка врачей для пожилых людей. По его словам, молодые люди неохотно идут учиться на эту специальность, нужна ее популяризация. Всего в 2020 году было подготовлено 1349 гериатров при том, что требовался 1791 доктор.

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По нормативам, один такой специалист полагается на 20 тысяч пожилых людей, сообщила главный гериатр России Ольга Ткачева. "Сейчас к нему через балльную систему скрининга могут попасть только пациенты с самыми высокими рисками, остальными пока занимаются врачи первичного звена", - сказала она. Ткачева отметила, что подготовить гериатра достаточно сложно, на это требуется минимум четыре года, поскольку он должен обладать энциклопедическими междисциплинарными знаниями. "Мы столкнулись с кадровой проблемой, курс гериатрии надо включать в додипломное образование", - отмечает заслуженный врач.

Средний возраст геронтологов сейчас составляет 75 лет, нужно готовить гвардию будущего, которая будет разбираться с механизмами старения, говорит директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. При этом, факт демографического старения населения неоспорим, следует из его слов. Сенатор Инна Святенко отметила, что к 2025 году старшее поколение в нашей стране составит 40 миллионов человек, а директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина напомнила, что, согласно нацпроекту, планируется повышение продолжительности жизни россиян до 78 лет: "Это включает в себя активное долголетие, увеличение продолжительности здоровой жизни и создание системы долговременного ухода, которая основывается на показателях уровня госпитализаций на геронтологические койки, охвата профилактикой и вакцинации от пневмококковой инфекции", - подчеркнула она.

Ситуацию обсудят на совете при правительстве, запланировано специальное заседание по реализации федерального проекта "Старшее поколение", об этом сообщила помощник вице-премьера Татьяны Голиковой Елена Васильева.

Общество Образование

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