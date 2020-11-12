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Nokia перевыпустила еще один культовый телефон из девяностых. Цена в России

Текст:   Антон Благовещенский
12.11.2020,  
17:51
Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G. Фото: HMD Global Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G. Фото: HMD Global
Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G. Фото: HMD Global

Компания HMD Global представила новый ремейк культовой кнопочной звонилки из девяностых - Nokia 6300 4G. Устройство работает в сетях четвертого поколения, имеет предустановленные приложения WhatsApp и Facebook, а также функционирует в режиме беспроводной точки доступа.

Nokia 6300 4G оснащается процессором Snapdragon 210 и поддерживает работу с голосовым ассистентом Google, который отвечает на вопросы и помогает планировать дела. Корпус девайса изготовлен из прочного поликарбоната.

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Также линейка кнопочников пополнилась репликой другой не менее легендарной модели - Nokia 8000 4G. Модель с цветным экраном 2,8 дюйма заключена в корпус из стеклообразного композита с хромированной рамкой. Nokia 8000 4G имеет встроенные приложения Facebook, WhatsApp и YouTube, строит маршруты на картах Google, поддерживает установку других приложений их каталога KaiStore для платформы KaiOS. Предусмотрены поддержка голосового помощника Google и режим беспроводной точки доступа.

Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G. Фото: HMD Global

Стоимость Nokia 6300 4G в России составит 4990 рублей, Nokia 8000 4G - 7490 рублей, обе модели поступят в продажу уже в ноябре 2020 года.

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