Первый тест: как работает MacBook Air с чипом Apple Silicon М1

На сайте Geekbench появились результаты первого теста MacBook Air с чипом M1 Apple Silicon. Устройство с новым "яблочным" процессором проявило себя намного лучше, чем аналоги с Intel.

Тестируемый MacBook Air был оснащен M1 с базовой частотой 3,2 ГГц и 8 ГБ ОЗУ. В одноядерном режиме он набрал 1687 баллов, в многоядерном - 7433.

Портал Macrumors привел пример тестов других компьютеров. В одноядерном режиме MacBook Air с М1 опередил всех. 27-дюймовый iMac 2020 года с Intel Core i9 набрал 1252 балла; такая ж модель с Intel Core i7 - 1248 баллов, 13-дюймовый MacBook Pro 2020 года c Intel Core i7 - 1239, iMac 2019 года с Intel Core i9 - 1234, iMac 2019 года с Intel Core i5 - 1173, 13-дюймовый MacBook Pro 2019 года c Intel Core i5 - 1148 баллов.

В многопоточной производительности MacBook Air с Apple Silicon уступил трем компьютерам - 27-дюймовому iMac 2020 года с Intel Core i7 (8019 баллов), iMac Pro 2017 года с Intel Xeon (7994) и Mac Pro 2019 года с Intel Xeon (7989). А вот Mac Pro 2013 года с Intel Xeon и два 16-дюймовых MacBook Pro 2019 года c разными модифцикациями Intel Core i9 оказались слабее - набрали 7015, 6870 и 6549 баллов соответственно.

Также тестируемый MacBook Air превзошел все iOS-устройства. Для сравнения: iPhone 12 Pro получил 1584 и 3898 баллов, iPad Air c А14 - 1585 и 4647 баллов за одноядерный и многоядерный режимы.