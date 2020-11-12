Подсчитаны доходы от сбора грибов и ягод в лесах

Новости

В штате Джорджия вручную пересчитают голоса на выборах президента США 03:10
В Лондоне автомобиль въехал в здание полицейского участка 02:57
Владимир Познер заявил о деградации Соединенных Штатов 02:32
Собирающиеся лететь на МКС туристы подписали контракт 02:01
Врач объяснил особенность бессимптомного течения COVID-19 01:33
Орбиту МКС увеличат на 1,2 километра 00:52
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 11.11.2020
Тестировать на коронавирус работников перед вахтой будут еще год 11.11.2020
Россия предложила Вьетнаму совместно собирать автомобили 11.11.2020
"Есть поражение легких": Сергей Светлаков госпитализирован с COVID-19 11.11.2020
Заболотный, Ерохин и Лесовой не полетели со сборной России 11.11.2020
Черезов освобожден от должности заместителя министра энергетики 11.11.2020
Сообщения о заражении Сергея Светлакова COVID-19 опровергнуты 11.11.2020
В Новосибирской области произошло убийство в колонии 11.11.2020
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе 11.11.2020
Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России 11.11.2020
В деле экс-главы района Ленобласти появился новый эпизод мошенничества 11.11.2020
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 11.11.2020
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 11.11.2020
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 11.11.2020
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 11.11.2020
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 11.11.2020
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 11.11.2020
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 11.11.2020
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 11.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как "РГ" отметила 30-летие онлайн
Как "РГ" отметила 30-летие онлайн
12.11.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Подсчитаны доходы от сбора грибов и ягод в лесах

Текст: Алексей Дуэль
Российский лес, несмотря на все расходы на его сохранение, восстановление и защиту от пожаров, приносит в бюджет вполне конкретный доход. В 2019 году в казну перечислено 52,8 млрд рублей за пользование лесами, а расходы федерального бюджета на лесное хозяйство составили 34,7 млрд рублей. Такие данные приводит Рослесинфорг. В том числе 36,5 млрд рублей оказались в федеральном бюджете, а 16,3 млрд рублей - в региональных.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Причем это далеко не полная сумма. По данным заместителя главы Минприроды - руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко, поступления от экспорта леса дают бюджету 10,7 млрд рублей, а сумма налогов и сборов, уплачиваемых отраслью, составляет еще 81,3 млрд рублей. Так что платежи за пользование лесным фондом только дополняют список доходов, приносимых отраслью.

Фото: Александр Корольков
Шесть вопросов о том, как правильно беречь лес

Один из самых интересных видов дохода - от заготовки грибов, ягод и других даров леса.

За последние пять лет заметно выросли поступления платежей за такие виды использования лесов, как сбор грибов, ягод, орехов и лекарственных растений - с 35 до 133 млн рублей. Пчеловоды, оленеводы, рыболовы, заготовители сена и выпасающие скот фермеры стали платить 35,5 млн рублей вместо 19,6 млн рублей. Заготовители бересты, древесной коры и мха пять лет назад платили в бюджет 770 тысяч рублей, а теперь - почти 1,2 млн рублей.

Другой крупный источник пополнения бюджета - поступления от купли-продажи лесных насаждений - он принес казне 8,3 млрд рублей, в том числе 6,6 млрд рублей заплатили заготовители новогодних елок. Кроме них, в эту категорию попадают муниципалитеты, которым нужны дрова для отопления поликлиник, школ и библиотек.

"Из 16 основных видов аренды лесных участков, 12 предполагают коммерческое использование, - объяснили в Рослесинфорге. - Четыре из них наиболее прибыльные. На первом месте аренда лесов для заготовки древесины. В 2019 году в бюджеты всех уровней поступило от этого вида аренды 25,8 млрд рублей, что составляет 61% доходов государства от сдачи лесных участков в аренду".

Всего под заготовку древесины было передано 165,4 млн га, то есть около 23% земель лесного фонда. Число арендаторов - 6230, из которых 7,7% - крупные компании, в основном они работают Северо-Западном федеральном округе и в Сибири, на них приходится 80% заготовки. Небольшие и средние заготовители леса в большинстве своем работают в Поволжье, Центральной России и на Дальнем Востоке.

Больше всего нового леса выросло в Омской области

На втором месте в списке доходности среди арендных платежей - поступления от тех, кто проводит на землях лесного фонда геологическую разведку, изучение недр или ведет добычу полезных ископаемых. Таких договоров было заключено почти 3,5 тысячи, они принесли стране 10 млрд рублей. На третьем - аренда лесных земель для строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры. Дороги, трубопроводы и линии электропередач, проходящие через леса, обернулись платежами в бюджет на 3,8 млрд рублей. Аренда лесных земель для организации детских и спортивных лагерей, кемпингов, а также велодорожек и лыжных трасс - то есть объектов рекреации - принесла еще 2 млрд рублей. Значительную сумму - 2,2 млрд рублей приносят штрафы и недоимки.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды

Главное сегодня

Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19
Собянин: В Москве не будет массовых гуляний на Новый год
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колтовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения