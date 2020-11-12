Подсчитаны доходы от сбора грибов и ягод в лесах

Российский лес, несмотря на все расходы на его сохранение, восстановление и защиту от пожаров, приносит в бюджет вполне конкретный доход. В 2019 году в казну перечислено 52,8 млрд рублей за пользование лесами, а расходы федерального бюджета на лесное хозяйство составили 34,7 млрд рублей. Такие данные приводит Рослесинфорг. В том числе 36,5 млрд рублей оказались в федеральном бюджете, а 16,3 млрд рублей - в региональных.

Причем это далеко не полная сумма. По данным заместителя главы Минприроды - руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко, поступления от экспорта леса дают бюджету 10,7 млрд рублей, а сумма налогов и сборов, уплачиваемых отраслью, составляет еще 81,3 млрд рублей. Так что платежи за пользование лесным фондом только дополняют список доходов, приносимых отраслью.

Один из самых интересных видов дохода - от заготовки грибов, ягод и других даров леса.

За последние пять лет заметно выросли поступления платежей за такие виды использования лесов, как сбор грибов, ягод, орехов и лекарственных растений - с 35 до 133 млн рублей. Пчеловоды, оленеводы, рыболовы, заготовители сена и выпасающие скот фермеры стали платить 35,5 млн рублей вместо 19,6 млн рублей. Заготовители бересты, древесной коры и мха пять лет назад платили в бюджет 770 тысяч рублей, а теперь - почти 1,2 млн рублей.

Другой крупный источник пополнения бюджета - поступления от купли-продажи лесных насаждений - он принес казне 8,3 млрд рублей, в том числе 6,6 млрд рублей заплатили заготовители новогодних елок. Кроме них, в эту категорию попадают муниципалитеты, которым нужны дрова для отопления поликлиник, школ и библиотек.

"Из 16 основных видов аренды лесных участков, 12 предполагают коммерческое использование, - объяснили в Рослесинфорге. - Четыре из них наиболее прибыльные. На первом месте аренда лесов для заготовки древесины. В 2019 году в бюджеты всех уровней поступило от этого вида аренды 25,8 млрд рублей, что составляет 61% доходов государства от сдачи лесных участков в аренду".

Всего под заготовку древесины было передано 165,4 млн га, то есть около 23% земель лесного фонда. Число арендаторов - 6230, из которых 7,7% - крупные компании, в основном они работают Северо-Западном федеральном округе и в Сибири, на них приходится 80% заготовки. Небольшие и средние заготовители леса в большинстве своем работают в Поволжье, Центральной России и на Дальнем Востоке.

На втором месте в списке доходности среди арендных платежей - поступления от тех, кто проводит на землях лесного фонда геологическую разведку, изучение недр или ведет добычу полезных ископаемых. Таких договоров было заключено почти 3,5 тысячи, они принесли стране 10 млрд рублей. На третьем - аренда лесных земель для строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры. Дороги, трубопроводы и линии электропередач, проходящие через леса, обернулись платежами в бюджет на 3,8 млрд рублей. Аренда лесных земель для организации детских и спортивных лагерей, кемпингов, а также велодорожек и лыжных трасс - то есть объектов рекреации - принесла еще 2 млрд рублей. Значительную сумму - 2,2 млрд рублей приносят штрафы и недоимки.