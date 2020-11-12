Появилось видео с места стрельбы в швейцарском Биле

В швейцарском городе Биль проходит полицейская операция. Решение об этом принято после того, как очевидцы сообщили о стрельбе.

Инцидент в Биле оказался связан со вчерашним ЧП в другом городе, Лангнау. В среду утром там был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

"В связи с расследованием инцидента в Лангнау сегодня вечером в Биле был остановлен мужчина. При этом произошло применение служебного оружия", - сообщила полиция кантона Берн в своем аккаунте в Twitter.

На видео с места событий, которое появилось в Telegram-канале РИА Новости, можно заметить лежащего на земле человека. Официальных сообщений о погибших или пострадавших во время стрельбы в Биле пока нет.