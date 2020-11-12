Политологи оценили электоральные перспективы "Справедливой России" в 2021 году

"Справедливая Россия" находится сейчас в кризисе, который, однако, не грозит чрезвычайными потерями, у партии сохраняются шансы войти в 2021 году в следующий состав Госдумы, считают политологи. При этом они отмечают, что эсерам необходимо обновить программу и кадровый состав.

Электоральный потенциал партии последние пять лет стабилен: в среднем 5-6% россиян заявляют о готовности отдать за нее свой голос, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе в МИА "Россия сегодня". Но он отметил, что отношение к "Справедливой России" среди граждан ухудшается.

"Один из ключевых показателей в этом отношении - это допустимое голосование. С 2016 по 2020 год здесь преобладают негативные оценки… О допустимости голосования за эту партию за последние два года заявляют всего лишь 38-39% россиян", - рассказал эксперт со ссылкой на данные опроса.

При этом Мамонов озвучил факторы нестабильности положения партии по результатам опросов в фокус-группах. Среди них - низкая резонансная деятельность, формальная оппозиционность, неактуальная или однообразная повестка, дистанцирование от проблем граждан.

О глубоком системном кризисе в "Справедливой России" заявил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. По его мнению, партии нужна новая идеология и программа, яркие кадры, которые сейчас есть лишь в регионах, а также моложёное крыло, если эсеры нацелены на будущее.

"Новые партии - те же "Новые люди", "За правду" Партия пенсионеров - будут отгрызать огромные куски у этой партии. И шанс на преодоление пятипроцентного барьера сейчас минимальный. Если будут устранены недостатки - кадры, идеология, мощная кампания пройдет, а это требует финансов, если будут объединения, - то есть шанс гипотетический на преодоление пятипроцентного барьера", - считает Олег Матвейчев.

Однако директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко не согласился с мнением о пресечении электората "Справедливой России" с новыми партийными проектами. По его мнению, если эсеры обновят свой "первый эшелон", у них есть все шансы повторить на выборах свой успех 2011 года.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев подвел итог беседы, отметив, что, возможно, объединение с малыми партиями может помочь "Справедливой России" пережить кризис.