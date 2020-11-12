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12.11.2020 23:26
Рубрика: В мире

Помпео первым из госсекретарей США посетит Голанские высоты

Текст: Константин Волков

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Израиль, который должен начаться 18 ноября, планирует посетить Голанские высоты, сообщает новостной портал Axios.

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В таком случае он станет первым из госсекретарей США, который официально побывает в этом районе, захваченном Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года и аннексированном в 1981 году. Подавляющее большинство стран считают Голанские высоты районом, оккупированным Израилем. До весны 2019 года такого же мнения придерживался и Вашингтон, но в марте прошлого года президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписали декларацию, которая признает суверенитет израильской стороны над Голанами.

Кроме того, Помпео намерен посетить Западный берег реки Иордан, ранее туда официально также не приезжал ни один из госсекретарей США.

В настоящее время израильские спецслужбы усиленно готовятся к визиту госсекретаря. С 13 по 23 ноября Помпео совершает десятидневное турне, в ходе которого посетит, помимо Израиля - Францию, Турцию, Грузию, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. Но не исключено, что он может совершить неожиданное отклонение от маршрута, чтобы заехать в Ирак или Судан. Что интересно, в нынешнем турне у него довольно много встреч с религиозными лидерами. Так, в Турции запланированы переговоры Помпео и Константинопольского патриарха Варфоломея, а в Тбилиси он может встретиться с патриархом Грузинским Илией II.

При этом неясно, насколько результативным может оказаться нынешний тур Помпео, поскольку многие смотрят на него как на представителя администрации Трампа, потерпевшего неудачу на выборах.

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