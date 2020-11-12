У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Популярный сервис Google из бесплатного станет платным навсегда

Текст:   Антон Благовещенский
12.11.2020,  
11:03
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Сервис Google Photo позволяет хранить неограниченное количество фотографий в так называемом экспресс-качестве, слегка уменьшая их размер. Однако уже в июне 2021 года эта опция будет отключена.

В официальном сообщении Google говорится, что фотографии и видео даже в экспресс-качестве будут занимать место в хранилище пользователя. Его объем, доступный бесплатно, составляет 16 гигабайт. Когда оно заполнится, пользователю нужно будет расчистить его или же приобрести дополнительное место для хранения данных.

Нужно ли часто перезагружать смартфон

Для сравнения - Apple предлагает 5 гигабайт бесплатного места в iCloud, Dropbox - 2 гигабайта, "Яндекс.Диск" - 10 гигабайт.

Стоимость 100 гигабайт места в хранилище Google составляет 139 рублей в месяц. 200 гигабайт можно получить за 219 рублей в месяц, 2 терабайта - за 699 рублей в месяц.

смартфоны
Фото: apple.com
В Apple назвали "промахом" собственный процессор M1 13.11.2020
Видео: сколько реально держит аккумулятор iPhone 12 Pro Max 13.11.2020
CD Projekt RED запустила в России новую игру по вселенной "Ведьмака" 12.11.2020
фото
Фото: store.playstation.com
PS5 в России еще не вышла, но купить для нее игры уже можно 13.11.2020
OnePlus представила смартфон в стиле Cyberpunk 2077 02.11.2020
Приложение Google улучшило камеру в дешевых Android-смартфонах. Как оно работает 08.10.2020
Google
Фото: playstation.com
Владельцы PlayStation 4 и PlayStation 5 получили доступ к Apple TV 13.11.2020
Как установить сервисы Google на новые смартфоны Huawei 30.10.2020
CD Projekt Red снова отложила выпуск Cyberpunk 2077. Что произошло 27.10.2020