Популярный сервис Google из бесплатного станет платным навсегда

Сервис Google Photo позволяет хранить неограниченное количество фотографий в так называемом экспресс-качестве, слегка уменьшая их размер. Однако уже в июне 2021 года эта опция будет отключена.

В официальном сообщении Google говорится, что фотографии и видео даже в экспресс-качестве будут занимать место в хранилище пользователя. Его объем, доступный бесплатно, составляет 16 гигабайт. Когда оно заполнится, пользователю нужно будет расчистить его или же приобрести дополнительное место для хранения данных.

Для сравнения - Apple предлагает 5 гигабайт бесплатного места в iCloud, Dropbox - 2 гигабайта, "Яндекс.Диск" - 10 гигабайт.

Стоимость 100 гигабайт места в хранилище Google составляет 139 рублей в месяц. 200 гигабайт можно получить за 219 рублей в месяц, 2 терабайта - за 699 рублей в месяц.