Повторные тесты не выявили коронавирус у Заболотного, Ерохина и Лесового

Повторное тестирование футболистов сборной России, проведенное в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, показало, что у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового нет коронавируса.

Как сообщает Telegram-канал сборной России, медицинский штаб команды пытается решить с УЕФА вопрос о разрешении этим футболистам принять участие в ближайших матчах.

"Ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определенной УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител", - говорится в сообщении.

Сборная России в четверг проводит контрольный матч против Молдавии, а 15 и 18 ноября играет с Турцией и Сербией в Лиге наций. Все матчи пройдут в гостях.