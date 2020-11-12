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12.11.2020 12:11
Рубрика: Спорт

Повторные тесты не выявили коронавирус у Заболотного, Ерохина и Лесового

Текст: Максим Домчев
Повторное тестирование футболистов сборной России, проведенное в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, показало, что у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового нет коронавируса.
Антон Заболотный. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Антон Заболотный. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Антон Заболотный. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
У трех футболистов сборной России подозревают коронавирус

Как сообщает Telegram-канал сборной России, медицинский штаб команды пытается решить с УЕФА вопрос о разрешении этим футболистам принять участие в ближайших матчах.

"Ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определенной УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител", - говорится в сообщении.

Сборная России в четверг проводит контрольный матч против Молдавии, а 15 и 18 ноября играет с Турцией и Сербией в Лиге наций. Все матчи пройдут в гостях.

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