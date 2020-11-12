Правительство страны детально объяснило, при каких условиях родственники могут работать вместе, когда начальника не осудят за помощь родному человеку.

Родные люди могут работать вместе, но выписывать друг другу премии за казенный счет им не стоит. Фото: iStock

Семейственность может быть хорошей и плохой. Плохо, когда большой начальник устраивает на теплые места своих сыночков и племянников. Подозрительно, когда на молодую жену высокого руководителя вдруг начинают сыпаться выгодные контракты, а муж только умиляется бизнес-талантам своей юной леди. И тому подобное.

Хорошо, когда семья превращается в династию, когда люди живут делом и из поколения в поколение передают секреты мастерства.

Как отличить деловые родственные связи от порочных родственных связей на госслужбе? Ответ дает специальный обзор правоприменения в сфере конфликта интересов.

Конфликт интересов - как раз ситуация, когда есть риск перепутать свой собственный карман с государственным. Подобные обзоры регулярно готовятся в течение нескольких последних лет по заданию президиума Совета при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Сейчас вышел четвертый такой обзор.

Например, в нем разобрана ситуация: в отдаленном гарнизоне командир части принял на службу фельдшером свою жену. Это хорошая семейственность или плохая?

Ответ дали эксперты правительственных антикоррупционных служб, а также министерства труда и социальной защиты, подготовившие обзор.

Если вкратце, то можно, но с соблюдением определенных процедур. В данном случае командир их выполнил. Он уведомил своего непосредственного начальника о том, что взял на службу свою жену.

Поскольку гарнизон дальний, большого выбора у жены нет: или сиди дома и жди круглыми сутками мужа. Или иди служить под начало своему благоверному.

Однако, как указали антикоррупционные подразделения, командир в таком случае не должен единолично принимать решение поощрять или наказывать свою жену. Не важно, отличилась она или проштрафилась, такие вопросы должна решать специальная комиссия. Так что кулуарно выписать жене высокую премию командир не может. Процедура поощрения своей ненаглядной подчиненной должна быть максимально прозрачной.

"Принимая во внимание, что в силу специфики расположения воинской части и сложившейся кадровой ситуации Аттестационной комиссией рекомендовано обеспечить рассмотрение всех вопросов, связанных с установлением заработной платы, поощрением и наложением взысканий в отношении лица, замещающего должность фельдшера медицинской службы воинской части (супруги командира части) на заседаниях Аттестационной комиссии", - сказано в обзоре.

Сам факт работы родственников в одной и той же организации, и тем более одной профессиональной сфере, не свидетельствует о наличии конфликта интересов

Иными словами, работать и служить вместе можно, но командовать друг другом и тем более выписывать родным людям премии надо аккуратно.

"Сам факт работы родственников в одной и той же организации или тем более в одной профессиональной сфере не свидетельствует о наличии конфликта интересов, - подчеркивает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Если родственники не имеют властных полномочий по принятию каких-либо организационных решений в отношении друг друга, то их работа внутри даже одного подразделения вполне возможна и не нарушает требования закона".

Кстати, в советские годы трудовые династии поощрядись и прославлялись. Разве не трогательно, когда сын идет по стопам отца? Но, как напоминает Мария Спиридонова, советские трудовые династии предполагали в первую очередь занятость членов семьи внутри одной отрасли или направления.

"Но даже в то время у других сотрудников возникали вопросы, в случае если отец был вправе непосредственно принимать решения, например, о премировании сына, - говорит Мария Спиридонова. - Грань, конечно, тонка, тем не менее в приведенных примерах четко исследован вопрос подчиненности. Причем подчиненность исследуется именно с правовой точки зрения, с точки зрения нормативного акта, которым такая подчиненность явно установлена".

Любой чиновник вправе принимать благодарность от своих родственников за то, что он любящий муж и заботливый отец. Но если он даст повод для сыновьей благодарности за продвижение по службе или неожиданную премию, это уже сильно напоминает коррупцию. Фото: Виктор Васенин

В частности, в другом примере рассказывается о некоем ректоре университета, принявшем на работу преподавателем жену своего сына.

Понятно, что именно от свекра зависит, какая у женщины будет учебная нагрузка, насколько высокие она получит премии. Хватит ли ему мудрости, чтобы оставаться объективным при принятии таких решений?

"В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов ректором было принято решение о рассмотрении вопроса принятия на работу супруги своего сына, установления размеров ее заработной платы, а также премирования и наложения взысканий на заседаниях ученого совета университета", - говорится в обзоре.

То есть свекр решил оформлять премии своей невестке коллегиально и счел, что этого достаточно. Однако в соответствии с уставом университета ректор является председателем ученого совета. Было бы интересно посмотреть, как кто-нибудь из членов ученого совета встанет на заседании и, смело глядя в глаза ректору, скажет, что его невестка не справляется с обязанностями и ее надо не премировать, а гнать из университета. При условии, конечно, что невестка действительно так плоха в качестве преподавателя.

Антикоррупционная комиссия, изучив ситуацию, решила, что ректор не прав. Ведь он имеет возможность оказывать непосредственное влияние на принимаемые ученым советом решения, так что рассмотрение вопросов в отношении супруги сына ректора на заседании ученого совета не является мерой по предотвращению конфликта интересов.

"По итогам заседания комиссии признано, что ректор не исполнил обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, - подчеркивается в документе. - Учитывая, что в ходе проведенной проверки не были установлены факты принятия необоснованных решений при принятии на работу супруги своего сына, установлении ей уровня заработной платы, премировании и наложении взысканий, к ректору университета применено взыскание в виде выговора".

Проще говоря, ректора спасло то, что он не успел выписать слишком крупных премий своей невестке. Иначе мог бы поплатиться и должностью.

Претензий к деловым качествам невестки не было, в вину ректору поставили только не принятие мер профилактики против плохой семейственности.

Зато никаких претензий не возникло к директору департамента государственного ведомства, заказавшему научную работу в институте, где работает его жена. Директор уведомил руководство, что на деловом горизонте появился родной человек. И не только сам отстранился от принятия решения, но и вывел своих подчиненных из состава конкурсной комиссии.

В другом деле глава городского округа выделил деньги для организации каникулярного отдыха школе, где учатся его дети. Помогать школам вообще дело хорошее. Однако в данном случае, как сказано в обзоре, "личная заинтересованность главы администрации может повлиять на объективность и беспристрастность осуществления им своих полномочий". С другой стороны, почему другие ученики должны страдать от того, что учатся вместе с сыном мэра? Чтобы ни у кого не возникало вопросов, при выделении денег должна соблюдаться специальная антикоррупционная процедура. Как сказано в документе, такие решения должны проверяться контрольно-ревизионной комиссией городского округа и Советом депутатов. Одно дело, если помогать школам - обычная практика, и другое дело, если это исключительный случай, и адресную помощь получила только школа, в которую ходят дети начальника. А уведомление о возникшей ситуации необходимо опубликовать на сайте администрации: все местные жители должны знать, что одноклассники мэра города поедут отдыхать за счет казны.

Глава городской администрации может помочь школе, где учатся его дети. Но об этом надо публично сообщить, а решение должны проверить депутаты

Кстати, недавно председатель Совета судей Виктор Момотов заявил, что необходимо законодательно закрепить и критерии конфликта интересов для судей. Если для чиновников вырабатывается вполне четкая и разумная практика, то для людей в мантиях конфликт интересов понимается достаточно широко. Допустим, если у судьи есть родственники адвоката или просто юристы, им лучше не работать по профессии вообще, иначе у судьи могут возникнуть проблемы. В Совете судей полагают, что ситуации конфликта интересов все-таки должны быть прописаны более конкретно.

"Неурегулированность в законе такой категории, как конфликт интересов, влечет за собой необоснованные отказы в назначении или переназначении достойных и отвечающих всем требованиям квалифицированных кандидатов, - сказал Виктор Момотов. - Конфликт интересов должен быть прежде всего юридическим фактом, доказанным в соответствующих процедурах, а не презумпцией и некой тенью, неуловимо преследующей кандидата".

Как у них

Понятие "непотизм" появилось на Апеннинах еще в Средние века. Папы могли продвигать свои семейные интересы только путем назначения так называемых кардиналов-племянников. Подобная схема продолжает успешно работать в Италии и по сей день практически во всех областях, лишая возможности пробиться в жизни тех, кто этого порой по-настоящему достоин. Первый шаг в сторону отказа от кумовства был сделан в Италии в 2010 г. Власти одобрили закон, направленный на борьбу с непотизмом в научной сфере. Он ужесточил требования к найму сотрудников, запретив руководителю того или иного подразделения принимать на работу даже непрямых родственников - племянников, двоюродных братьев или сестер. Как показывают исследования, за прошедшие годы ситуация немного улучшилась на севере страны, а югу еще предстоит пройти длинный путь. Есть и другая проблема, которую довольно сложно обнаружить: гораздо чаще "биологического непотизма" встречается "академический непотизм", когда руководители покровительствуют не своим родственникам, а друзьям и ученикам. К примеру, в 2017 году правоохранительными органами была выявлена группа из 59 глав департаментов итальянских университетов, известных как "бароны". Они раздавали ученые степени и повышения не за заслуги, а в обмен на услуги или в угоду личному либо профессиональному интересу.

Семейственность, несомненно, присуща и политическим деятелям, предпочитающим окружать себя близкими, проверенными людьми и желательно, чтобы они были еще и родственниками. Специального закона для этой категории пока не существует, но на муниципальном уровне делаются первые робкие попытки, нацеленные положить конец воинствующему кумовству. Так, в 2020 году администрация города Пистоя (область Тоскана) одобрила норму, согласно которой в госучреждениях руководство и подчиненных не должны впредь связывать никакие родственные узы, которые "оказывают прямое воздействие на дальнейшее развитие карьеры".

Во Франции с сентября 2017 года действует закон о морализации общественно-политической жизни. В соответствии с целым рядом статей этого закона парламентариям, министрам, руководителям госучреждений и, что подчеркнем особо, представителям администраций на местах (городской, департаментской, региональной) запрещено нанимать родственников на работу. Причем понятие "родственники" расшифровано: это супруги, партнеры (те, кто состоит в гражданском браке), дети, родители. Для того чтобы принять на работу близких, скажем так, второго круга, а это дяди, тети, племянники разной степени, а также бывшие члены семьи, требуется специальное разрешение. Нарушителям грозят тюремное заключение до трех лет и штраф до 45 тысяч евро. Правда, такое наказание, как правило, применяют в облегченном виде. Так, женщина-мэр города Юррюнь в свое время добилась положительного решения муниципального совета, по которому земли, принадлежавшие ее мужу и родственникам с его стороны, были переведены из разряда негодных к застройке в годные. После чего земли были проданы, а прибыль составила четыре миллиона евро. Дело вскрылось, и мэр был осужден на четыре месяца тюремного заключения (условно), штраф в 10 тысяч евро, не считая возмещения убытков.

Подготовили Нива Миракян, Рим, Вячеслав Прокофьев, Париж