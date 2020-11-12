Премьер-министры РФ и Киргизии обсудили энергетику и промышленность

Глава российского кабмина Михаил Мишустин провел телефонные переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Темой беседы премьер-министров стали совместные проекты двух стран, в частности - в промышленности и энергетике. Кроме того, обсуждалась ситуация с коронавирусом.

"В ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы развития российско-киргизского сотрудничества и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и транспорта, - отметили в пресс-службе. - Особое внимание уделено усилиям по борьбе с коронавирусной инфекцией".

Подводя итоги беседы, российский премьер указал на важность обеспечения преемственности линии на укрепление конструктивного взаимодействия России и Киргизии "как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза".