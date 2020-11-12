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12.11.2020 20:00
Рубрика: Власть

Вахта в "красной зоне"

Лидеры России и Абхазии обсудили проекты в экономике и борьбу с пандемией
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
В четверг президенты России и Абхазии встретились в Сочи. Аслан Бжания прибыл в нашу страну с рабочим визитом. Россия для республики - партнер номер один, и речь на переговорах шла об экономическом взаимодействии и помощи Абхазии в борьбе с коронавирусом.
Аслан Бжания пригласил Владимира Путина посетить Абхазию. Фото: РИА Новости Аслан Бжания пригласил Владимира Путина посетить Абхазию. Фото: РИА Новости
Аслан Бжания пригласил Владимира Путина посетить Абхазию. Фото: РИА Новости

В прошлый раз лидеры виделись на Параде Победы в Москве. Сейчас Владимир Путин предложил поговорить "не спеша, в спокойной обстановке" о том, как развивается ситуация в межгосударственных отношениях. "К сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику", - заметил президент РФ. "Хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один, больше 70 процентов всего экономического оборота республики - с Россией", - сказал он и предложил обсудить значимые направления сотрудничества - в их числе туризм, сельское хозяйство, телекоммуникации.

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Россия оказывает республике существенную помощь в борьбе с пандемией. Наши медики работают в "красной зоне" гудаутской больницы, а минобороны развертывает мобильный госпиталь, отметил Путин. "Все эти и другие вопросы, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес, мы с вами сегодня спокойно, не спеша, можем обсудить здесь, а потом - за рабочим завтраком", - сказал российский лидер.

"В таком формате встреча у нас проходит первый раз", - подтвердил Аслан Бжания. Абхазский президент поблагодарил российский народ и лично Владимира Путина за поддержку и помощь на протяжении многих лет. "Мы вам за это признательны", - продолжил абхазский лидер. "Друзья, как известно, познаются в беде: вот в последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали", - заметил он.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Бжания выразил благодарность руководству Министерства обороны России за госпиталь, который развернут в Абхазии. "Большую помощь нам оказывают российские медики, - подчеркнул он. - Вахтовым методом, на протяжении нескольких месяцев к нам в гудаутскую больницу приезжают российские врачи, и это, безусловно, неоценимый вклад в этих условиях". Отметил президент Абхазии и помощь, которую республике оказывает российский Роспотребнадзор. "Поэтому мы вам за все это признательны", - сказал он.

"Руководство Абхазии намерено реализовывать те договоренности, которые прописаны в большом договоре, в других межведомственных договорах, потому что это в полной мере соответствует интересам Абхазии, все это работает на укрепление государственности и суверенитета Абхазии", - заявил Бжания. "Вы всегда главный гость у нас в Абхазии, приглашаю к нам", - заключил президент республики. Путин с улыбкой поблагодарил коллегу.

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