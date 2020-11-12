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12.11.2020 18:30
Рубрика: Общество

Проект WWF России получил признание на Парижском форуме мира

Текст: Владимир Емельяненко

WWF России представил проект "Люди - природе" на Парижском форуме мира. Он вошел в число 100 лучших из 850 заявленных.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Экологический проект "Люди - природе" стартовал весной 2019 года и направлен на вовлечение общественности в охрану окружающей среды в Кавказском, Алтае-Саянском и Амурском экорегионах. Цели проекта - сохранение лесов и снижение промышленных загрязнений воды и воздуха.

Проект "Люди - природе" проводит вебинары и онлайн-курсы, организует специальные консультации для региональных природоохранных НКО и экоактивистов. В рамках проекта действует и специальная грантовая программа. Особое внимание уделяется использованию новейших технологий для защиты окружающей среды - космический мониторинг загрязнения рек и нелегальных рубок, мобильные приложения и интерактивные карты помогают активистам решать природоохранные проблемы. Проект призван расширить и улучшить компетенции региональных НКО, развить систему природоохранного общественного мониторинга и снизить воздействие промышленности на окружающую среду.

Фото: GettyImages
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- "Люди - природе" запущены в трех регионах России, но и идеологически, и технически они легко масштабируется на всю страну и глобальный уровень, - говорит, директор программы "Зеленая экономика" WWF России Михаил Бабенко. - Во многом проект опирается на дистанционный спутниковый мониторинг, а это создает беспрецедентный уровень открытости, надежности и нефальсифицируемости информации.

Успех в Париже, как считают экологи из WWF России, это признание не только успехов России в развитии экологических инициатив, но, в первую очередь, признание важности развития сотрудничества между Россией и ЕС и построения международных экологических отношений, даже сейчас, когда основная повестка занята вопросами здравоохранения и преодоления последствий пандемии коронавируса.

Общество Экология

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