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12.11.2020 13:26
Рубрика: Экономика

Программа "Лидеры производительности" откроет филиалы в регионах

Текст: Ирина Алпатова

Первый региональный филиал программы "Лидеры производительности" откроется в Рязанской области - на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Об этом во вторник 10 ноября договорились Губернатор Рязанской области Николай Любимов и директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России (ВАВТ) Екатерина Гришина.

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"Для нас очень важно, что регион выступил с такой инициативой. По сути - это признание того, что мы идем в правильном направлении, и меры поддержки, которые мы предоставляем в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", востребованы и работают", - отметил замглавы Минэкономразвития Петр Засельский.

Задачей филиала станет вовлечение в программу максимального количества рязанских предприятий и оказание бизнесу индивидуальной поддержки по обучению. "Рязанская область - один из самых активных регионов. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество поможет четко понимать запросы предприятий и предлагать решения, которые позволят им достичь ключевую цель нацпроекта - за три года повысить производительность труда минимум на 30%", - рассказала Гришина.

Сейчас в программе принимают участие более 800 предприятий из 71 региона. До конца 2024 года принять программу пройдут 10 000 руководителей по всей стране. В том числе руководство 93 рязанских предприятий. Девятнадцать рязанских производителей уже присоединились к программе, рассказал губернатор. Уже сейчас, по его словам, заметно позитивное влияние на экономику компаний в целом.

"Сам по себе проект производительности труда в регионах стал во многом катализатором, точкой, которая собрала вокруг себя все другие инструменты", - прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе своей рабочей поездки в Рязанскую область 10 ноября. Повышение производительности труда подтягивает экспортную составляющую, развитие цифровых технологий и другие приоритетные сферы. "В конечном итоге экономический рост в стране будет зависеть от регионов, от работы региональных команд", - заявил министр.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития

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