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12.11.2020 21:00
Рубрика: Происшествия

Ловцы взяток или провокаторы?

Против особистов, в которых стрелял полицейский в метро, могут возбудить дело
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Следователи во второй раз попробуют возбудить уголовное дело против сотрудников отдела собственной безопасности столичной метрополиции, которых в сентябре прошлого года в подземке расстрелял прапорщик полиции Алексей Смирнов. Ловцов "оборотней в погонах" могут обвинить в провокации взятки, подтолкнувшей прапорщика открыть огонь по коллегам.

Ранее против особистов уже проводили доследственную проверку, но по ее итогам вынесли отказ в возбуждении дела.

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"Однако данное решение было отменено руководством ГСУ СК РФ по Москве как необоснованное. В официальном ответе указано, что проводятся дополнительные проверочные мероприятия, направленные на принятие законного и обоснованного решения", - рассказал ТАСС адвокат прапорщика Смирнова Михаил Корчагин.

По его словам, следствие устанавливает, насколько законными были действия оперативников, которые вели разработку Смирнова, и не содержалось ли в их действиях состава преступления. Если в работе особистов найдут криминал, то им грозит уголовное дело за провокацию взятки.

В свою очередь, источник ТАСС отметил, что на предварительном заседании суда по делу бывшего полицейского Смирнова его адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела некоторых доказательств, которые "свидетельствуют о провокации взятки, устроенной сотрудниками ОСБ УВД на Московском метрополитене и которая привела к трагическим последствиям". После приобщения данных доказательств и была организована новая проверка.

Несколько лет назад прогремело уголовное дело в отношении оперативников антикоррупционного главка МВД и их начальника - самого молодого генерала в полиции Дениса Сугробова. Выяснилось, что успехи подразделения по ловле взяточников связаны в первую очередь с тем, что полицейские сами предлагали чиновникам и бизнесменам мзду, после чего брали их с поличным.

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Напомним, прапорщика Смирнова задержали в сентябре 2019 года на станции метро "Рязанский проспект". В местном отделе полиции он расстрелял из табельного оружия двоих особистов, когда те хотели задержать его после получения мелкой взятки от остановленного в подземке мигранта.

Полицейский Максим Веялко погиб на месте, его напарник Алексей Лимонов получил тяжелые ранения, но врачи спасли ему жизнь. Третий сотрудник ОСБ по фамилии Тростянский не пострадал.

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На первом допросе Смирнов заявил, что его спровоцировали на взятку, а свой срыв объяснил постоянным стрессом, вызванным сложной работой. Вскоре это дело начнут слушать в суде. 16 ноября Мосгорсуд должен отобрать коллегию присяжных заседателей. Ранее не удалось этого сделать из-за того, что один из потерпевших пожелал лично участвовать в отборе присяжных, но позже заболел и не смог приехать в нужный день. Другая попытка отбора присяжных провалилась из-за неявки кандидатов.

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