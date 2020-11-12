Следователи во второй раз попробуют возбудить уголовное дело против сотрудников отдела собственной безопасности столичной метрополиции, которых в сентябре прошлого года в подземке расстрелял прапорщик полиции Алексей Смирнов. Ловцов "оборотней в погонах" могут обвинить в провокации взятки, подтолкнувшей прапорщика открыть огонь по коллегам.

Ранее против особистов уже проводили доследственную проверку, но по ее итогам вынесли отказ в возбуждении дела.

"Однако данное решение было отменено руководством ГСУ СК РФ по Москве как необоснованное. В официальном ответе указано, что проводятся дополнительные проверочные мероприятия, направленные на принятие законного и обоснованного решения", - рассказал ТАСС адвокат прапорщика Смирнова Михаил Корчагин.

По его словам, следствие устанавливает, насколько законными были действия оперативников, которые вели разработку Смирнова, и не содержалось ли в их действиях состава преступления. Если в работе особистов найдут криминал, то им грозит уголовное дело за провокацию взятки.

В свою очередь, источник ТАСС отметил, что на предварительном заседании суда по делу бывшего полицейского Смирнова его адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела некоторых доказательств, которые "свидетельствуют о провокации взятки, устроенной сотрудниками ОСБ УВД на Московском метрополитене и которая привела к трагическим последствиям". После приобщения данных доказательств и была организована новая проверка.

Несколько лет назад прогремело уголовное дело в отношении оперативников антикоррупционного главка МВД и их начальника - самого молодого генерала в полиции Дениса Сугробова. Выяснилось, что успехи подразделения по ловле взяточников связаны в первую очередь с тем, что полицейские сами предлагали чиновникам и бизнесменам мзду, после чего брали их с поличным.

Напомним, прапорщика Смирнова задержали в сентябре 2019 года на станции метро "Рязанский проспект". В местном отделе полиции он расстрелял из табельного оружия двоих особистов, когда те хотели задержать его после получения мелкой взятки от остановленного в подземке мигранта.

Полицейский Максим Веялко погиб на месте, его напарник Алексей Лимонов получил тяжелые ранения, но врачи спасли ему жизнь. Третий сотрудник ОСБ по фамилии Тростянский не пострадал.

Мосгорсуд отберет присяжных для слушания дела об убийстве в метро полицейских своим коллегой

На первом допросе Смирнов заявил, что его спровоцировали на взятку, а свой срыв объяснил постоянным стрессом, вызванным сложной работой. Вскоре это дело начнут слушать в суде. 16 ноября Мосгорсуд должен отобрать коллегию присяжных заседателей. Ранее не удалось этого сделать из-за того, что один из потерпевших пожелал лично участвовать в отборе присяжных, но позже заболел и не смог приехать в нужный день. Другая попытка отбора присяжных провалилась из-за неявки кандидатов.