Исследование: какие люди сильнее подвержены психическим расстройствам

У физически слабых людей с низкой выносливостью психические расстройства встречаются чаще, чем у других. Это подтвердило исследование, в котором участвовали около 153 тысяч добровольцев. Его результаты опубликованы в журнале BMC Medicine.

О здоровье человека во многом можно судить по состоянию его тела, поэтому так важно вести здоровый образ жизни. Ученые из Великобритании решили оценить, можно ли по физическому состоянию определить риск развития депрессии и тревожного расстройства.

Джозеф Хейз из Университетского колледжа в Лондоне с коллегами собрали данные о 152798 британцах в возрасте от 40 до 69 лет: рост, вес, физическая активность и другие. Участники исследования прошли два теста на определение физической силы. Была измерена сила их хвата с помощью динамометра, также они совершили заезд на велотренажере, во время которого фиксировался максимальный объем потребляемого кислорода.

Кроме того, специалисты получили информацию о наличии у добровольцев симптомов депрессии и тревожности - в начале эксперимента и через семь лет, проанализировав, как физическая сила и выносливость коррелирует с симптомами психических расстройств.

Ученые выяснили, что риск развития депрессии и тревожного расстройства у физически слабых участников исследования был выше - на 98 и 60 процентов, соответственно. Также на 81 процент был выше риск развития какого-либо психического расстройства.

Вывод - для профилактики таких недугов необходимо физическое развитие и активность.