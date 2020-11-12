Путин назвал Россию партнером Абхазии номер один

Президенты России и Абхазии встретились в Сочи.

"К сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику", - заметил Владимир Путин. "Хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один - больше 70 процентов всего экономического оборота у республики - с Россией", - сказал он.

Президент РФ предложил Аслану Бжании обсудить разные направления сотрудничества - в их числе туризм, сельское хозяйство, телекоммуникации.

Путин также отметил существенную помощь в борьбе с пандемией, которую Россия оказывает республике. Наши медики работают в "красной зоне" гудаутской больницы, а Минобороны развертывает в Абхазии мобильный госпиталь.