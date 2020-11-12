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12.11.2020 14:20
Рубрика: Власть

Путин подписал указ по Нагорному Карабаху

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе.

Документ подписан в соответствии с постановлением Совета Федерации об использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны и в целях сохранения режима прекращения огня и поддержания мира в Нагорном Карабахе на основании совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В указе говорится, что в Нагорный Карабах будет направлено воинское формирование Вооруженных сил РФ численностью до 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, c 90 бронетранспортерами, автомобильной и специальной техникой (380 единиц) сроком на пять лет. Предусмотрено автоматическое продление пребывания на последующие пятилетки, если за полгода до истечения пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение договоренностей.

Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорно-карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Ротация миротворцев будет происходить не реже двух раз в год - такое поручение президент дал Минобороны. А замена военной техники - по мере выработки ресурса и технической необходимости.

ФСБ будет осуществлять контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с деятельностью миротворцев. Включая предоставление дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе членам их семей.

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