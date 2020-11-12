Путин выразил надежду на стабилизацию в Киргизии

Президент России надеется на скорейшее урегулирование внутриполитических проблем в Киргизии. Об этом Владимир Путин заявил сегодня в телефонном разговоре с исполняющим обязанности президента, премьер-министром республики.

Садыр Жапаров позвонил российскому лидеру. Речь в разговоре шла о состоянии и перспективах двусторонних отношений. Жапаров рассказал о развитии ситуации в Киргизии с учетом событий после октябрьских парламентских выборов.

Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем. "Подчеркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, был затронут ряд практических вопросов с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также совместное противодействие коронавирусу.