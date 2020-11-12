Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, глава ведомства подчеркнул, что наиболее остро проблемы нарушения прав участников долевого строительства стоят в Ленинградской и Московской областях. Поэтому он и принял граждан именно из Московской области, где таких объектов более 800 и свыше 50 000 человек обманутых дольщиков.
Петренко рассказала, что на приеме была представитель граждан из многоквартирного дома в деревне Удино Дмитровского района. Там застройщик
ООО "Вита Реал Эстейт" не оформил как положено документы и нарушил этажность. Поэтому дом не могут ввести в эксплуатацию аж с 2012 года. Но людей туда заселили. Зарегистрировать свое право собственности они не могут. СК расследовал дело против исполнительного директора этой фирмы Рината Шайдуллина. В сентябре Дмитровский горсуд дал Шайдуллину три года лишения свободы в колонии-поселении.
Собственница несостоявшихся квадратных метров в Красногорске посетовала на незавершенное строительство многоквартирного дома по улице Лесной. Там в феврале 2017 года застройщик взял деньги у 78 граждан. А стройка так и не началась. Гендиректор фирмы "МЖК" Дмитрий Астапенко после возбуждения дела о мошенничестве сбежал. Следствие остановлено. Были на приеме и представители пострадавших при строительстве ЖК "Томилино" в Люберцах и ООО "БЕТИЗ и К" в Дубне. Там многоквартирные дома до настоящего времени в эксплуатацию не введены.
Бастрыкин жестко раскритиковал работу своих подразделений, которые занимались этими делами. Дал конкретные поручения по всем жалобам, которые он выслушал. И попросил прокуратуру отдать в СК те дела дольщиков, которые сейчас разбирает полиция.