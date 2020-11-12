Александр Бастрыкин провел необычный, "целевой" прием граждан. На приеме по видеосвязи были собственники квартир подмосковных долгостроев.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, глава ведомства подчеркнул, что наиболее остро проблемы нарушения прав участников долевого строительства стоят в Ленинградской и Московской областях. Поэтому он и принял граждан именно из Московской области, где таких объектов более 800 и свыше 50 000 человек обманутых дольщиков.

Петренко рассказала, что на приеме была представитель граждан из многоквартирного дома в деревне Удино Дмитровского района. Там застройщик

ООО "Вита Реал Эстейт" не оформил как положено документы и нарушил этажность. Поэтому дом не могут ввести в эксплуатацию аж с 2012 года. Но людей туда заселили. Зарегистрировать свое право собственности они не могут. СК расследовал дело против исполнительного директора этой фирмы Рината Шайдуллина. В сентябре Дмитровский горсуд дал Шайдуллину три года лишения свободы в колонии-поселении.

Собственница несостоявшихся квадратных метров в Красногорске посетовала на незавершенное строительство многоквартирного дома по улице Лесной. Там в феврале 2017 года застройщик взял деньги у 78 граждан. А стройка так и не началась. Гендиректор фирмы "МЖК" Дмитрий Астапенко после возбуждения дела о мошенничестве сбежал. Следствие остановлено. Были на приеме и представители пострадавших при строительстве ЖК "Томилино" в Люберцах и ООО "БЕТИЗ и К" в Дубне. Там многоквартирные дома до настоящего времени в эксплуатацию не введены.

Бастрыкин жестко раскритиковал работу своих подразделений, которые занимались этими делами. Дал конкретные поручения по всем жалобам, которые он выслушал. И попросил прокуратуру отдать в СК те дела дольщиков, которые сейчас разбирает полиция.