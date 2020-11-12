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12.11.2020 11:55
Рубрика: Общество

Анна Плетнева рассказала, как московские медики спасли ей жизнь

Текст: Ирина Огилько

Известная российская певица Анна Плетнева, участница группы "Винтаж", поблагодарила врачей после лечения тяжелой формы COVID-19.

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Пост со словами благодарности 43-летняя певица опубликовала в своем аккаунте Instagram. Она поблагодарила медиков городской клинической больницы N52 и лично главврача - Елену Мисюрину. "Врачам удалось не только спасти мою жизнь, а также сохранить мою семью и счастье детей", - написала певица. Она отметила, что никогда не забудет того, что сделали для нее специалисты. Плетнева пожелала своим фолловерам крепкого здоровья и посоветовала при первых признаках недуга сразу же обращаться в больницу, а не заниматься самолечением. В ее посте есть и снимок, на котором она запечатлена полулежащей в концертном платье на кушетке.

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