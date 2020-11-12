Археологи нашли в Старой Рязани древние шахматы

Археологи при исследовании городища Старая Рязань обнаружили усадьбы ювелиров XII-XIII веков. В числе неординарных находок - шахматные фигурки явно не местного происхождения, сообщает сайт Института археологии РАН.

Раскопки северо-западной части Южного городища Старой Рязани, уничтоженной при нашествии хана Батыя в XIII веке, ведутся с 2017 года. Археологический сезон этого года оказался наиболее результативным. Как пишет руководитель экспедиции Игорь Стрикалов, в северо-западной части Южного городища Старой Рязани на мысу, образованном двумя отвершками оврага, были обнаружены комплексы двух усадеб - северная изучалась ранее, а южная в этом году.

В частности были найдены предметы, свидетельствующие о принадлежности построек ювелирам. Причем, у "южного ювелира" оказалось много иностранных изделий. Так, наряду с деталями весов, гирьками-разновесами, ювелирными пинцетами были обнаружены матрицы для тиснения котлов, одна из которых с изображением кентавра явно не местного происхождения. Впрочем, ее еще предстоит изучить. Помимо рабочих инструментов, в жилых частях усадьбы нашли шахматные фигурки. В южной усадьбе из арабо-персидского набора, а в северной - европейские. Возможно, эти старорязанские ювелиры были заядлыми шахматистами. Хотя "северный" мастер явно увлекался не только благородными шахматами, но и играми попроще - у него в жилой зоне нашли также игральные кости, шашечки из глины и половинку костяного кубика для игры в зернь.

"Находки принадлежностей разнообразных игр, в том числе дорогих европейских и арабо-персидских костяных шахмат на двух соседних усадьбах - факт весьма примечательный, характеризующий уровень достатка и культурных связей старорязанских ремесленников-ювелиров. В дополнение к нему можно упомянуть некоторые иные предметы импорта из раскопок 2020 года. Это подвески из византийских медных монет, а также обломки двух глиняных игрушек с зеленой поливой, характерной для южнорусского гончарства начала XIII столетия", - пишет Игорь Стрикалов.