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12.11.2020 15:32

Бюджет Калужской области обсудили на публичных слушаниях

12 ноября в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами и городскими округами прошли публичные слушания по проекту закона Калужской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Участие в слушаниях приняли глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты городской думы Калуги.

Прогнозируемые доходы областной казны в 2021 году составят 51 млрд. 309 млн. рублей.

Фото: Калужская городская дума
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Из них 17 млрд. 616 миллионов рублей составит налог на доходы физических лиц, 16 млрд. 493 млн. - налоги на прибыль организаций, 10 млрд. 777 млн. - акцизы. Трансферты из федерального бюджета составят 8 млрд. 695 млн. рублей. Расходы областного бюджета запланированы в сумме 64 млрд. 73 миллиона рублей. Бюджет сохраняет социальную направленность, расходы на финансирование социальной сферы на 2021 год запланированы в объеме 40 млрд. 775 млн. рублей, или

64 % от общей суммы расходов.

Расходы на реализацию национальных проектов в 2021 году составят 10 млрд. 369 млн. рублей. На развитие общего и профессионального образования запланировано 14 млрд. 150 млн. рублей, на развитие здравоохранения - 10 млрд. 324 миллиона рублей, на социальную поддержку граждан - 6 млрд. 888 млн. рублей.

На обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области планируется выделить 1 млрд. 906 млн. рублей.

Расходы на дорожную отрасль составят 4 млрд. 777 млн. рублей.

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