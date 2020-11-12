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12.11.2020 10:27
Рубрика: Общество

Цифровые технологии в Москве позволили повысить качество экстренной помощи

Текст: Любовь Проценко

Заммэра мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам:

- Цифровизация социального комплекса Москвы и здравоохранения в том числе - один из наших приоритетов в работе. Цифровые технологии позволяют автоматизировать ряд процессов, ускоряя получение результата, что особенно важно при оказании экстренной медпомощи. Именно поэтому еще два года назад мы оборудовали машины скорой новыми кардиографами, которые позволяют проводить дистанционную расшифровку ЭКГ. Ранее медикам приходилось консультироваться с кардиологом по телефону, теряя драгоценное время. Сегодня благодаря "цифре" этот процесс строится совершенно по-другому. За доли секунды по беспроводному каналу связи электрокардиограмма направляется на сервер кардиологического пульта. Ее оперативно получает врач-кардиолог, делает расшифровку и направляет бригаде. Это помогает сэкономить время и приступить к проведению лечебных мероприятий пациенту в максимально короткие сроки. Так, цифровые технологии позволили нам улучшить качество оказания экстренной медицинской помощи. Всего за два года было проведено более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ.

В настоящее время все бригады столичной скорой помощи оборудованы новыми кардиографами, которые позволяют оперативно получить результаты кардиограммы не только в автомобиле скорой помощи, но и в любом месте, когда это необходимо.

По словам главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николая Плавунова, в сложных нарушениях сердечного ритма установка диагноза бывает достаточно непростой. Зачастую в таких ситуациях счет идет на минуты. На помощь медицинским работникам скорой приходят технологии, благодаря которым, например, передача ЭКГ происходит за секунды. Таким образом, у бригады скорой становится больше времени для оценки состояния пациента, проведения диагностики, доставки в нужный стационар в зависимости от профиля заболевания.

Напомню, станция скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова - крупнейшая в городе медицинская организация. В ее состав входят 60 подстанций и 107 постов, из которых 20 постов на крупных автомагистралях, 10 - на МКАД, 77 - на территории стационаров и поликлинических медицинских организаций. На Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова работают 2,5 тысячи врачей, 8,4 тысячи специалистов со средним медицинским образованием.

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