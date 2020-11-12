Депутаты Воронежской облдумы получили 500 обращений по вопросам ЖКХ

Острые вопросы на тему ЖКХ рассмотрели парламентарии в рамках очередной тематической недели. Жители Воронежской области оставили через общественные приемные более 500 обращений. Треть ситуаций удалось разрешить в сжатые сроки.

Из-за эпидемии коронавируса работа с гражданами велась в дистанционном формате. Прием в своих округах провели более 30 депутатов областной думы. Также в тематической неделе участвовали юристы, специалисты Госжилинспекции, областного департамента ЖКХ и энергетики, администрации Воронежа.

Основная масса обращений касалась проблем с отоплением, не завершенного к зиме капитального ремонта, не убранного с улиц мусора.

Заместитель председателя комитета облдумы по ЖКХ, энергетике и тарифам Марина Андрейчук отметила, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства требуют оперативного реагирования. Поэтому потребовалось много выездов на места. Так, в Ленинском районе, на границе частного сектора и квартала многоэтажной застройки, образовалась несанкционированная свалка. По словам местных жителей, ее никто не убирает. Оказалось, что вопрос актуален для всех микрорайонов. Депутаты профильных комитетов областного и городского парламентов намерены найти законодательное решение проблемы.

Каждый заявитель в ходе дистанционного приема получил подробную консультацию от профильных специалистов.

- То, что можем, разъясняем сразу. То, что требует проработки, берем на детальное изучение. Проводим сверку документов, смотрим, по какой причине та или иная организация не выполняет свои обязательства добросовестно. Естественно, нам помогают органы исполнительной власти. Тематическая неделя - это возможность привлечь повышенное внимание к той или иной проблеме. А вообще вопросы по теме ЖКХ к нам поступают круглогодично, и каждый мы отрабатываем, - рассказала Марина Андрейчук.

Такая форма работы, как тематические приемы, позволяет оперативно решать вопросы жителей, попавших в трудную ситуацию, подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов:

- На основе полученной информации мы формируем базу для законопроектов. Также информируем органы местного самоуправления о необходимости разработки нормативных правовых актов муниципального уровня, - отметил спикер регионального парламента.

Фото: Воронежская областная Дума

Напомним, в приемную граждан облдумы можно обратиться в письменном виде - по почте или через сайт регионального парламента.

Бумажные обращения следует направлять по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2. При этом необходимо четко изложить суть предложения, заявления или жалобы; указать фамилию, имя и отчество отправителя, обратный адрес, контактный телефон, поставить дату и личную подпись. К письму можно приложить документы или материалы либо их копии.

При обращении в электронную приемную следует внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулировать вопросы четко и корректно. Здесь гражданин также может прикрепить файлы с необходимыми материалами либо направить их копии по почте.

Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

Информация справочного и иного характера (в пределах ведения сотрудников приемной) может быть предоставлена по телефону: (473) 277-93-13.