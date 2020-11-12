ФСБ закрыла под Владимиром лабораторию с тонной наркотиков

Сотрудники ФСБ прекратили работу нарколаборатории во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На территории частного домовладения были задержаны с поличным три человека, занимавшихся изготовлением мефедрона. Во время обыска оперативники нашли 9,3 килограмма готового продукта и 950 литров наркосодержащей жидкости. А также лабораторное оборудование, реактивы, весы и материал для упаковки.

- Информация в средствах связи задержанных указывает на их причастность к серийному производству и сбыту наркотиков, - отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. На время следствия задержанных поместили в СИЗО.