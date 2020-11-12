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12.11.2020 15:48
Рубрика: Экономика

Книжную ярмарку Non/fiction перенесли на март

Текст: Людмила Прохорова

Сообщение о переносе ярмарки с декабря 2020 года на март 2021 года опубликовано в "Фейсбуке" Non/fiction:

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"В разгар пандемии, учитывая текущие ограничения, и, в частности, Указ Мэра Москвы от 10 ноября, согласно которому приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, члены Экспертного Совета рекомендовали организаторам перенести ярмарку на 24-28 марта 2021 года. В нынешней ситуации нельзя подвергать риску здоровье посетителей, издателей и авторов", - пишут организаторы.

При этом все принципиальные договоренности, в том числе финансовые, сохранятся для участников, внесших предоплату, без пересмотра в марте 2021 года.

Все билеты, купленные на сайте ярмарки Non/fiction, будут действительны в марте. Посетители, успевшие их приобрести, могут вернуть деньги либо сохранить билеты до начала ярмарки по своему усмотрению.

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