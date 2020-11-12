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12.11.2020 11:52

Калужане жалуются на справочные больниц

Свой рабочий день глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев начинает с доклада дежурного городской управы и сводки УВД. В последние дни калужане чаще всего жалуются, что не могут связаться с лечащим учреждением и узнать о состоянии родственников, находящихся на лечении.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Для решения данного вопроса глава города пригласил заместителя министра здравоохранения области Илью Совакова. Главная тема беседы - как помочь калужанам организовать взаимодействие с медицинскими организациями.

Министерством уже сделаны определенные шаги:

- на сайтах больниц представлены номера телефонов, со вчерашнего дня увеличено время работы служб, которые отвечают на телефонные звонки;

- в больнице скорой медицинской помощи предусмотрено общение с заведующим отделением, можно позвонить и узнать о состоянии родственников;

Фото: Калужская городская дума
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- в больнице "Сосновая роща" увеличено время работы информационных служб, в том числе и по выходным дням;

- в инфекционной больнице и областной больнице также есть городские и сотовые телефоны, по которым предоставляется информация.

В случае, если проблемы все же возникли, можно обратиться в официальные группы Минздрава в соцсетях с личным сообщением для решения вопроса.

В настоящее время прорабатывается вопрос открытия call-центра, который будет заниматься поддержкой пациентов, проходящих амбулаторное лечение, в том числе предоставлять информацию о состоянии родственников, находящихся на лечении в стационарах.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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