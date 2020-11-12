Калужане жалуются на справочные больниц

Для решения данного вопроса глава города пригласил заместителя министра здравоохранения области Илью Совакова. Главная тема беседы - как помочь калужанам организовать взаимодействие с медицинскими организациями.
Министерством уже сделаны определенные шаги:
- на сайтах больниц представлены номера телефонов, со вчерашнего дня увеличено время работы служб, которые отвечают на телефонные звонки;
- в больнице скорой медицинской помощи предусмотрено общение с заведующим отделением, можно позвонить и узнать о состоянии родственников;
- в больнице "Сосновая роща" увеличено время работы информационных служб, в том числе и по выходным дням;
- в инфекционной больнице и областной больнице также есть городские и сотовые телефоны, по которым предоставляется информация.
В случае, если проблемы все же возникли, можно обратиться в официальные группы Минздрава в соцсетях с личным сообщением для решения вопроса.
В настоящее время прорабатывается вопрос открытия call-центра, который будет заниматься поддержкой пациентов, проходящих амбулаторное лечение, в том числе предоставлять информацию о состоянии родственников, находящихся на лечении в стационарах.