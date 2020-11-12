Липецкий губернатор выступил на дебатах о big data в Москве

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в сессии "Данные для бизнеса и общественного блага: Data DebatЫ". Она состоялась в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", который проходит в Москве 11-12 ноября.

В центре обсуждения стоял диалог государства, бизнеса и человека. В сессии по big data участвовали директор Центра цифрового развития АСИ Вера Адаева, гендиректор Teradata в России Андрей Алексеенко, руководитель Росреестра Олег Скуфинский и другие эксперты.

Губернатор Игорь Артамонов поднял тему обработки и использования больших данных для повышения качества оказания услуг и помощи населению, быстрого реагирования власти на проблемы.

- Липецкая область входит в топ-10 регионов, где отмечается высокий уровень доверия населения к действующей власти. Именно открытость и прозрачность управления, обеспечение обратной связи между обществом и государственными органами - ключ к повышению взаимного уважения и доверия, - отметил Игорь Артамонов.

Форум "Сильные идеи для нового времени" объединил лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан. Вместе они обсудили новые инициативы и обсудили перспективные проекты, способные улучшить жизнь россиян.