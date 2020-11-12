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12.11.2020 / 22:02
Текст: Сергей Бабкин

Мэрия Москвы разъяснила правила корпоративов

Фото: iStock
Фото: iStock

Новогодние корпоративные вечеринки в Москве можно будет проводить с учетом санитарных правил, заявил в эфире "России 24" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Вопрос о судьбе традиционных новогодних мероприятий возник в связи с санитарными ограничениями, введенными в Москве с 13 ноября. "Если у вас корпоратив проходит в вечернее время, закончится в 23:00, то нет никаких проблем - пожалуйста, вы можете его провести", - объяснил Алексей Немерюк. Кроме того, Роспотребнадзор требует ограничить количество участников таких вечеринок 50 приглашенными.

Отметим, что с завтрашнего дня в Москве заведениям общепита запретят обслуживать гостей с 23 до 6.00. Заведения смогут работать только на доставку.

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