Мэрия Москвы разъяснила правила корпоративов

Новогодние корпоративные вечеринки в Москве можно будет проводить с учетом санитарных правил, заявил в эфире "России 24" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Вопрос о судьбе традиционных новогодних мероприятий возник в связи с санитарными ограничениями, введенными в Москве с 13 ноября. "Если у вас корпоратив проходит в вечернее время, закончится в 23:00, то нет никаких проблем - пожалуйста, вы можете его провести", - объяснил Алексей Немерюк. Кроме того, Роспотребнадзор требует ограничить количество участников таких вечеринок 50 приглашенными.

Отметим, что с завтрашнего дня в Москве заведениям общепита запретят обслуживать гостей с 23 до 6.00. Заведения смогут работать только на доставку.