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12.11.2020 12:09
Рубрика: Экономика

Московские памятники помыли в преддверии зимы

Текст: Ирина Огилько

Службы комплекса городского хозяйства провели последнюю промывку памятников в преддверии зимы. Как прошли работы, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве завершили ремонт дорог в рамках подготовки к зиме

Перед похолоданием специалисты очистили и промыли 18 объектов, в том числе памятники Петру I и князю Владимиру, Триумфальную арку и Монумент Победы на Поклонной горе. Промывки проходят раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, его моют раз в две недели. Обычно это касается монументов, стоящих близко к дороге.

Петр Бирюков подчеркнул, что технология промывки зависит от материала, из которого сделан памятник, и состояния объекта.

"Титановые памятники, например, обрабатывают нейтральным раствором, а гранитные - щелочным или кислотным, чтобы удалить солевые разводы, - отметил он. - Перед промывкой специалисты проверяют, нет ли на монументе повреждений и ржавчины, проводят фотофиксацию объекта".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Легкие загрязнения - пыль, паутину или листья удаляют сухой чисткой, а частицы почвы, грязевые подтеки смывают.

Вспененный раствор наносят на памятник и оставляют примерно на 10 минут, после чего смывают водой, а поверхность вытирают.

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