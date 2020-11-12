Московские памятники помыли в преддверии зимы

Службы комплекса городского хозяйства провели последнюю промывку памятников в преддверии зимы. Как прошли работы, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Перед похолоданием специалисты очистили и промыли 18 объектов, в том числе памятники Петру I и князю Владимиру, Триумфальную арку и Монумент Победы на Поклонной горе. Промывки проходят раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, его моют раз в две недели. Обычно это касается монументов, стоящих близко к дороге.

Петр Бирюков подчеркнул, что технология промывки зависит от материала, из которого сделан памятник, и состояния объекта.

"Титановые памятники, например, обрабатывают нейтральным раствором, а гранитные - щелочным или кислотным, чтобы удалить солевые разводы, - отметил он. - Перед промывкой специалисты проверяют, нет ли на монументе повреждений и ржавчины, проводят фотофиксацию объекта".

Легкие загрязнения - пыль, паутину или листья удаляют сухой чисткой, а частицы почвы, грязевые подтеки смывают.

Вспененный раствор наносят на памятник и оставляют примерно на 10 минут, после чего смывают водой, а поверхность вытирают.