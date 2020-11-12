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12.11.2020 18:34
Рубрика: Власть

Московский зоопарк с 13 ноября закроет павильоны

Текст: Ирина Огилько

Столичный зоопарк временно закрывает павильоны, а также снижает на 100 рублей стоимость входного билета. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоопарка.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"В связи с распоряжением мэра Москвы и новыми ограничениями с 13 ноября мы временно закрываем павильоны Московского зоопарка. Эта мера действительно необходима для вашей безопасности. Риски распространения коронавируса сведутся к минимуму, что позволит нам оставить зоопарк открытым для посетителей. В связи с этим мы снижаем цену билета. Стоимость входа для взрослого будет не 700, а 600 руб. Для детей до 18 лет - бесплатно", - уточняют в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что продолжат проводить прямые эфиры с кормлений и тренингов, круглосуточные онлайн-трансляции из павильонов "Фауна Китая" и "Дом обезьян", в онлайн-режиме будет работать Открытый лекторий. Все детские кружки, так и не открывшиеся осенью, продолжат занятия в дистанционном формате.

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