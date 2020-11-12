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12.11.2020 10:24
Рубрика: Общество

Музей космонавтики поможет московским школьникам изучать космос

Текст: Ирина Огилько

В столичной школе №1159, расположенной на севере города, открылось новое пространство, посвященное космосу. Идею предложили сами ученики, а помогает реализовывать проект Музей космонавтики. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента образования столицы.

Фото: iStock
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Как рассказали в пресс-службе, создать такое пространство предложили ученики школы из волонтерского отряда "VOLUNTARIUS", победившие в конкурсе юных добровольцев "Добро не уходит на каникулы" Российского движения школьников. Новая космическая площадка расположена в одном из корпусов школы - это художественная роспись с информационными модулями и интерактивными панелями.

Как отметил на открытии площадки директор школы Андрей Чугунов, идей по дальнейшему развитию пространства очень много. Замдиректора по научной работе Музея космонавтики в Москве Вячеслав Климентов отметил, что впервые в истории музея школьники обратились с таким проектом. "Уверен, что эту практику нужно расширять", - сказал он. Ученики школы Ульяна Краснова и Федор Юрченко, участники волонтерского отряда, рассказали, что тема космоса их интересовала всегда. "Сложнее всего было описывать проект и представить, как это вообще может выглядеть в жизни. К счастью, у нас все получилось", - поделились они.

Сейчас школьники смогут познакомиться с подвигом первого космонавта планеты Юрия Гагарина, интересными космическими историями, посмотреть онлайн-трансляцию с МКС. Например, ребята узнают, что летавшие в космос собаки Белка и Стрелка были светлого окраса, так как телевидение в то время было черно-белым, и собаки с темной шерстью просто невыгодно бы смотрелись в кадре. И если посмотреть экспозицию воочию сможет детвора младших классов, то для учеников 6-11 классов, находящихся на дистанционном обучении, в ближайшее время будут записаны видеоэксурсии по экспозиции.

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