На 4,6 миллиарда рублей выросли доходы воронежского облбюджета

Новости

Московский зоопарк с 13 ноября закроет павильоны 18:34
Проект WWF России получил признание на Парижском форуме мира 18:30
В Рязани загорелся один из крупнейших ТЦ 18:23
Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН коснется только мошенников 18:23
Туристы из РФ не полетят на Кипр, несмотря на возобновленные авиарейсы 18:20
Политологи оценили электоральные перспективы "Справедливой России" в 2021 году 18:17
В Минске к 100-летию Феллини покажут фильм "Восемь с половиной" 18:16
Пригожин призвал штрафовать Шнурова за мат 18:16
Названы регионы с самым сильным воздействием магнитного поля 18:03
Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса 18:02
Рослесхоз: ЛесЕГАИС поможет лучше контролировать рынок древесины 17:50
ФНС пояснила, кому из автовладельцев начислит налог на роскошь 17:40
В Египте упал вертолет с международными миротворцами 17:35
"Автодор" выпустил ограниченную серию транспондеров 17:31
Селена Гомес сыграет альпинистку-лесбиянку 17:24
СК начал проверку после прорыва трубы с кипятком в Подмосковье 17:17
Актриса Татьяна Пилецкая заразилась COVID-19 17:10
Руководство Российско-сербского гуманитарного центра поздравило "РГ" с юбилеем 17:07
Актер Лоуренс Клейтон умер от рака 17:01
В Подмосковье четверо детей получили ожоги из-за лопнувшей трубы 16:42
Глава комитета поддержал санкции РФ по делу Навального против Франции и Германии 16:22
Лавров: РФ ввела санкции против Германии и Франции из-за берлинского пациента 16:20
Уайт не верит в коронавирус у Поветкина 16:11
В комитете Госдумы поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь 15:56
Книжную ярмарку Non/fiction перенесли на март 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 17:59

На 4,6 миллиарда рублей выросли доходы воронежского облбюджета

Очередные изменения в бюджете Воронежской области согласовали депутаты на заседании регионального парламента 12 ноября. Доходная часть в 2020 году увеличивается более чем на 4,6 миллиарда рублей - на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Значительную часть этих денег потратят на различные мероприятия в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Средства направят на пособия безработным, доплаты медикам, закупку кислорода для больниц и приборов для обеззараживания воздуха в школах.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

- Более чем на миллиард увеличена дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов - государство частично компенсирует нашей области снижение налоговых доходов. Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам выросли почти на 1,3 миллиарда, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. - Кроме того, в регион направляются трансферты из резервного фонда Правительства РФ в сумме около трех миллиардов рублей. Из них свыше миллиарда уйдет на выплаты стимулирующего характера и компенсации медработникам, которые работают с "коронавирусными" больными. На аналогичные надбавки для соцработников потребуется более 204 миллионов.

Кроме того, около 321,5 миллиона будет потрачено на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, входящих в систему ОМС.

Фото: Воронежская областная Дума
Депутаты Воронежской облдумы получили 500 обращений по вопросам ЖКХ

В свою очередь, регион за счет экономии и перераспределения резервных средств переведет почти 859 миллионов департаменту здравоохранения региона на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе организацию дополнительных коек в больницах. Внутри самого департамента на эти цели уже изыскали 40 миллионов. Без малого 95 миллионов рублей из областной казны перераспределено на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в противоэпидемических мероприятиях. Около 60 миллионов - на закупку лекарств.

Департаменту социальной защиты Воронежской области будет выделено более 291 миллиона рублей на мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 и связанные с этим стимулирующие выплаты.

Почти 178 миллионов получит департамент строительной политики, который организует систему центрального снабжения больниц медицинским кислородом.

Кроме того, перераспределение средств позволит департаменту образования, науки и молодежной политики закупить для школ рециркуляторы воздуха на сумму 80,8 миллиона рублей.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

Главное сегодня

Путин проведет большую пресс-конференцию в необычном формате
Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса
Кабмин выделит еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге