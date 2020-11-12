На 4,6 миллиарда рублей выросли доходы воронежского облбюджета

Очередные изменения в бюджете Воронежской области согласовали депутаты на заседании регионального парламента 12 ноября. Доходная часть в 2020 году увеличивается более чем на 4,6 миллиарда рублей - на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Значительную часть этих денег потратят на различные мероприятия в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Средства направят на пособия безработным, доплаты медикам, закупку кислорода для больниц и приборов для обеззараживания воздуха в школах.

- Более чем на миллиард увеличена дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов - государство частично компенсирует нашей области снижение налоговых доходов. Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам выросли почти на 1,3 миллиарда, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. - Кроме того, в регион направляются трансферты из резервного фонда Правительства РФ в сумме около трех миллиардов рублей. Из них свыше миллиарда уйдет на выплаты стимулирующего характера и компенсации медработникам, которые работают с "коронавирусными" больными. На аналогичные надбавки для соцработников потребуется более 204 миллионов.

Кроме того, около 321,5 миллиона будет потрачено на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, входящих в систему ОМС.

В свою очередь, регион за счет экономии и перераспределения резервных средств переведет почти 859 миллионов департаменту здравоохранения региона на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе организацию дополнительных коек в больницах. Внутри самого департамента на эти цели уже изыскали 40 миллионов. Без малого 95 миллионов рублей из областной казны перераспределено на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в противоэпидемических мероприятиях. Около 60 миллионов - на закупку лекарств.

Департаменту социальной защиты Воронежской области будет выделено более 291 миллиона рублей на мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 и связанные с этим стимулирующие выплаты.

Почти 178 миллионов получит департамент строительной политики, который организует систему центрального снабжения больниц медицинским кислородом.

Кроме того, перераспределение средств позволит департаменту образования, науки и молодежной политики закупить для школ рециркуляторы воздуха на сумму 80,8 миллиона рублей.