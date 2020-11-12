На Казанском и Киевском вокзалах Москвы реконструируют платформы

Для повышения комфорта пассажиров на Казанском и Киевском вокзалах столицы начаты ремонтные работы на пригородных платформах. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Как рассказали в пресс-службе, работы идут в ночные часы. На платформе N7 (Казанский вокзал) и на платформе N4 (Киевский вокзал) строители заменят бетонные основания, напольное покрытие и ограждения, установят новые указатели и скамьи для отдыха. Полностью будет обновлена система освещения.

Работа завершится до конца года.