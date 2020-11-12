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12.11.2020 13:10
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

Более тысячи социально значимых проектов с 2016 года стали обладателями грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций. Объем выделенных по этой программе средств за 5 лет превысил 1,5 млрд рублей. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина во время онлайн-встречи с представителями благотворительных организаций.

Сергунина: Волонтеров в Москве стало больше на 15 тысяч

"Конкурс грантов Мэра Москвы некоммерческим организациям является одной из крупнейших в мире городских программ поддержки НКО. Только за последние 5 лет экспертная комиссия конкурса рассмотрела 3,5 тыс. заявок на реализацию социально значимых инициатив. Более 1 тыс. проектов получили финансирование на общую сумму свыше 1,5 млрд руб.", - сообщила Наталья Сергунина.

Она напомнила, что в 2020 году победителями конкурса грантов Мэра Москвы стали 183 некоммерческие организации, причем 125 из них впервые получили поддержку города. Число заявок превысило 1 тыс., а совокупный размер финансирования достиг 400 млн рублей.

Для некоммерческих организаций в городе создана сеть из 11 специализированных коворкинг-центров. Они расположены в разных округах Москвы и оказывают бесплатные услуги для НКО. В каждом есть удобные помещения с Wi-Fi и необходимым оборудованием. Посетители могут использовать переговорные комнаты и отдельные рабочие места, проводить мероприятия. Сотрудники коворкинг-центров помогают организовать фото- и видеосъемку, консультируют по различным вопросам. Только с начала этого года рабочими местами в них воспользовались 3 тыс. раз, за печатью полиграфической продукции НКО обратились 1,2 тыс. раз, за консультациями - 2,5 тыс. раз.

Наталья Сергунина: Более 180 некоммерческих организаций получат гранты мэра Москвы

Также в столице работает портал "Душевная Москва". Это информационный ресурс, где некоммерческие организации могут разместить презентационные материалы, новости, анонсы мероприятий и привлечь тем самым партнеров, волонтеров и горожан.

По словам Сергуниной, сегодня в Москве зарегистрировано более 30 тысяч негосударственных некоммерческих организаций, в том числе 6 тысяч социально ориентированных. За последние 7 лет общее число подобных НКО увеличилось более чем на 80%. Они развивают проекты по таким направлениям, как культура и искусство, образование и здравоохранение, поддержка социально незащищенных слоев населения, физкультура и спорт, патриотическое воспитание.

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