Одобрены поправки в устав Калуги

В слушаниях приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы и жители города.
Устав приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством.
Так, согласно поправкам, органы местного самоуправления получают право предоставлять сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции и членам их семей, жилое помещение на период замещения должности.
Дополняются гарантии осуществления депутатской деятельности.
Предусматривается введение в структуру городской думы должности первого заместителя председателя думы, что позволит повысить эффективность работы представительного органа.
Также уточняется место официального обнародования муниципальных нормативных правовых актов - в общедоступном месте в здании городской управы, расположенном по адресу улица Ленина, 93.
Поправки были одобрены участниками публичных слушаний.