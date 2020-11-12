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12.11.2020 15:32

Одобрены поправки в устав Калуги

12 ноября под председательством руководителя комитета городской думы по правовому обеспечению местного самоуправления Андрея Макарова состоялись публичные слушания, на которых рассматривались изменения в Устав города.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В слушаниях приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы и жители города.

Устав приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Так, согласно поправкам, органы местного самоуправления получают право предоставлять сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции и членам их семей, жилое помещение на период замещения должности.

Фото: Калужская городская дума
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Дополняются гарантии осуществления депутатской деятельности.

Предусматривается введение в структуру городской думы должности первого заместителя председателя думы, что позволит повысить эффективность работы представительного органа.

Также уточняется место официального обнародования муниципальных нормативных правовых актов - в общедоступном месте в здании городской управы, расположенном по адресу улица Ленина, 93.

Поправки были одобрены участниками публичных слушаний.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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