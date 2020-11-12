Около 200 сотрудников Большого театра переболели коронавирусом

В Большом театре на данный момент заражены коронавирусом 90 человек. А всего за время пандемии вирусом переболели около 200 человек. Об этом рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин, который при этом напомнил, что всего в театре работают 3400 человек.

"Пик был 130 человек - болели одновременно. На сегодняшний день - 90 человек, то есть у нас пошло снижение, люди выздоравливают, выходят на работу", - приводит слова Урина ТАСС со ссылкой на телеканал "Дождь".

Владимир Урин подчеркнул, что театр продолжает справляться со всеми задачами, которые перед ним ставят. Однако из-за непроданных во время пандемии билетов финансовые потери Большого театра за 2020 год составляют уже около 1,2 млрд рублей. А если подсчитать убытки от несостоявшихся гастролей в других странах, то сумма еще увеличится.