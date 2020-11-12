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12.11.2020 19:24
Рубрика: Происшествия

Эффект Ефремова

Пьяным водителям стали выносить более суровые приговоры
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
После приговора по резонансному делу Михаила Ефремова столичные суды стали более жестко подходить к приговорам по смертельным ДТП с пьяными водителями.

Если раньше суды могли либерально подходить к подобным делам и виновник мог получить даже условный срок, то после семи с половиной лет реального срока Ефремову подход изменился.

Фото: Юрий Стрелец/ РИА Новости
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Нагатинский районный суд приговорил к семи годам колонии общего режима Романа Ащеулова. Он осужден за пьяное ДТП, в результате которого погиб один человек и получил тяжкий вред здоровью другой.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Прокуратуры Москвы, установлено, что ночью 21 декабря 2019 года Ащеулов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял технически исправным автомобилем Opel Insignia. На 23-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги он совершил наезд на автомобиль BMW-318i, стоявший в четвертой полосе дороги в связи с ранее произошедшим ДТП с другим автомобилем.

От произошедшего наезда стоявший автомобиль продвинулся вперед и совершил наезд на двоих пешеходов, а также на стоящий в четвертой полосе автомобиль Mercedes-Benz S500.

Момент этой массовой страшной аварии на МКАД запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как на одной из полос трассы стоит Mercedes с аварийными сигналами. Внезапно в BMW перед ним на большой скорости влетает Opel.

Удар был такой силы, что второй автомобиль таранит первый и под его колеса попадают два человека. В результате пешеходам были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых один из них скончался.

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Как отметили в надзорном ведомстве, с учетом позиции государственного обвинителя Нагатинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Ащеулова к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что Мосгорсуд в коне октября смягчил наказание Михаилу Ефремову за смертельное ДТП с 8 до 7,5 года колонии. По данным гособвинения, Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и превысил скорость на 25 км/ч. Как сообщили во ФСИН, на прошлой неделе актера этапировали для отбывания наказания в одну из колоний. Как сообщили адвокаты Ефремова, это будет исправительное заведение в Алексеевке Белгородской области.

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