Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
11:33 12.11.2020

Родителям первенцев в Подмосковье будут давать ипотеку под 2,9%

В Подмосковье будут давать ипотеку под 2,9% семьям с одним ребенком, сообщает ДОМ.РФ.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Правительство Московской области утвердило объем финансирования по программе субсидирования ипотечной ставки, реализуемой совместно с банком ДОМ.РФ. На это в течение трех лет будет выделено 612 миллионов рублей. Это позволит улучшить жилищные условия примерно 1500 семьям.

Фото: iStock
ЦБ: Ипотека останется доступной и после завершения льготной программы

Программа реализуется для семей, в которых после 1 января 2020 года родился первый ребенок. Срок действия программы субсидирования - до конца 2022 года. Семья сможет приобрести на кредит новую квартиру по ставке от 2,9%, ставка будет действовать весь срок кредитования.

В министерство жилищной политики уже обратились более 270 семей, желающих стать участниками программы, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Программа уникальна тем, что рассчитана на заемщиков с одним ребенком, в отличие от других программ, реализуемых для клиентов с двумя и более детьми, подчеркнул зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Сейчас читают

Ипотека
10.11.2020

Абрамченко: Финансирование сельской ипотеки будет увеличено

Абрамченко: Финансирование сельской ипотеки будет увеличено

По итогам года по программе льготной сельской ипотеки кредитов будет выдано почти втрое больше, чем планировалось изначально. Но некоторые ее параметры будут пересмотрены, отметила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко

ЖКХ
08.11.2020

Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче

Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче

Добиться перерасчета за некачественно оказанные коммунальные услуги - например, если из крана идет ржавая вода, батареи холодные или скачет напряжение электросети - стало проще. С 7 ноября вступили в силу поправки в Жилищный кодекс

ЖКХ
07.11.2020

Жители не смогут оштрафовать коммунальщиков за некачественные услуги

Жители не смогут оштрафовать коммунальщиков за некачественные услуги

Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, меняющие порядок перерасчета за коммунальные услуги в случаях, если они были оказаны некачественно. Одновременно упраздняется положение о штрафах, которые ранее должны были в таких случаях платить коммунальные организации