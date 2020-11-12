Родителям первенцев в Подмосковье будут давать ипотеку под 2,9%

В Подмосковье будут давать ипотеку под 2,9% семьям с одним ребенком, сообщает ДОМ.РФ.

Правительство Московской области утвердило объем финансирования по программе субсидирования ипотечной ставки, реализуемой совместно с банком ДОМ.РФ. На это в течение трех лет будет выделено 612 миллионов рублей. Это позволит улучшить жилищные условия примерно 1500 семьям.

Программа реализуется для семей, в которых после 1 января 2020 года родился первый ребенок. Срок действия программы субсидирования - до конца 2022 года. Семья сможет приобрести на кредит новую квартиру по ставке от 2,9%, ставка будет действовать весь срок кредитования.

В министерство жилищной политики уже обратились более 270 семей, желающих стать участниками программы, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Программа уникальна тем, что рассчитана на заемщиков с одним ребенком, в отличие от других программ, реализуемых для клиентов с двумя и более детьми, подчеркнул зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.