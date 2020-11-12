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12.11.2020 20:03
Рубрика: Власть

Силы ОДКБ опробовали новую систему управления

Текст: Тимофей Борисов
Фото: пресс-служба ОДКБ Фото: пресс-служба ОДКБ
Фото: пресс-служба ОДКБ

На базе одного из соединений Воздушно-десантных войск РФ, дислоцированного в Московской области, состоялась командно-штабная тренировка с Командованием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.

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В этот раз военные стран ОДКБ тренировались в организации совместной операции, используя новую систему управления. Об этом заявили в Объединенном штабе сил коллективной безопасности.

- Основной целью мероприятия, проведенного под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, являлась апробация перспективной структуры пункта управления ОДКБ, развертываемого на основе командного пункта Воздушно-десантных войск, - сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

Подводя итоги тренировки Анатолий Сидоров отметил, что мероприятие, безусловно, положительно скажется на умениях и навыках офицеров Командования КСОР ОДКБ в планировании совместных операций, в использовании современных технических средств управления.

Фото: пресс-служба ОДКБ
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