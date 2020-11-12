СК возбудил дело по факту ожогов у детей при прорыве трубы в Дзержинском

Уголовное дело о халатности возбуждено после получения несовершеннолетними ожогов в результате прорыва трубы в Подмосковье. Об этом сообщает портал Следственного комитета России по Московской области.

Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту получения ожогов четырьмя девочками в результате прорыва теплотрассы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), сообщает портал. По данным старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольги Врадий, 12 ноября произошел прорыв теплотрассы у д. 14 на ул. Томилинская в городе Дзержинский. Из-за этого образовалось паровое облако и сильные потоки воды высокой температуры хлынули из колодцев. В этот момент в месте прорыва находились четыре девочки, которые были задеты потоком воды. Им были причинены термические ожоги нижних конечностей 1-й, 2-й и 3-й степеней. Дети были госпитализированы.

"На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы", - сказала Врадий.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить подробную информацию об обстоятельствах происшествия и предпринимаемых следствием мерах.