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12.11.2020 22:46
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело по факту ожогов у детей при прорыве трубы в Дзержинском

Текст: Ирина Огилько

Уголовное дело о халатности возбуждено после получения несовершеннолетними ожогов в результате прорыва трубы в Подмосковье. Об этом сообщает портал Следственного комитета России по Московской области.

Возбуждено дело после гибели девушки из-за падения в яму на востоке Москвы

Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту получения ожогов четырьмя девочками в результате прорыва теплотрассы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), сообщает портал. По данным старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольги Врадий, 12 ноября произошел прорыв теплотрассы у д. 14 на ул. Томилинская в городе Дзержинский. Из-за этого образовалось паровое облако и сильные потоки воды высокой температуры хлынули из колодцев. В этот момент в месте прорыва находились четыре девочки, которые были задеты потоком воды. Им были причинены термические ожоги нижних конечностей 1-й, 2-й и 3-й степеней. Дети были госпитализированы.

"На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы", - сказала Врадий.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить подробную информацию об обстоятельствах происшествия и предпринимаемых следствием мерах.

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