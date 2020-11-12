Собянин рассказал о запуске обновленной версии "Электронного дома"

В Москве заработала обновленная версия платформы "Электронный дом", которая позволяет проводить общедомовые собрания онлайн, а также обладает другими полезными функциями - от электронной доски объявлений до чата для общения с соседями. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Начиная с сегодняшнего дня, собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 года, могут провести общее собрание в электронном виде, используя платформу "Электронный дом", - написал он на своем персональном сайте. - В 2021 году проведение онлайн-собраний собственников будет доступно всем жителям города".

Градоначальник напомнил, что московский "Электронный дом" был запущен еще в январе 2018 года, но для проведения онлайн-собраний в нем нужно было один раз провести обычное собрание, что не всегда получалось. Тем не менее, ресурс оказался востребован - за два год к нему присоединился каждый десятый столичный дом, а в 102 домах жильцы все же смогли провести собрание и перевести управление домом в электронный вид.

"Но, к сожалению, гораздо чаще сделать это не получалось. Как показала практика, многие москвичи готовы использовать электронные технологии для управления своим домом, но проведение очного собрания остается непреодолимым барьером. Устранить его удалось только в мае этого года, когда Государственная Дума приняла поправки в Жилищный кодекс", - объяснил мэр.

Теперь перевести управление своим домом в онлайн можно без проведения традиционного собрания. Изменились и правила проведения электронных собраний - если раньше на них давалось строго 5 дней, то теперь длительность можно выбрать в диапазоне от 7 до 60 дней.

По словам Собянина, благодаря "Электронному дому" столица стала первым городом страны, где жители могут реально принимать решения о жизни своих домов без излишних сложностей.