Собянин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Москве стала сложной, заявил в эфире "России 24" мэр Сергей Собянин. Однако система здравоохранения города справляется с нагрузкой.

Одним из основных показателей стала ежесуточная выявляемость новых случаев, которая вышла за отметку в 6 тысяч, заявил Собянин. В то же время количество пациентов, которые каждый день попадают в больницы с коронавирусом и пневмонией, достигло 1,5 тысячи. По оценкам главы города, на данный момент и амбулаторное, и стационарное звено медпомощи справляются с этой нагрузкой.

Ранее власти Москвы заявили о новых ограничениях, которые вводятся в городе с 13 ноября. В частности, запрещается обслуживание в ночных заведениях общепита: кафе, ресторанах, барах и клубах. Они могут работать только на доставку. Кроме того, уже с сегодняшнего дня в префектурах и районных управах начала действовать система чекинов.