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Рубрика: Культура

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Столичные музеи переходят на работу в онлайн-формат
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 256(8310)
В пятницу в Москве не откроются двери музеев, а выставочная деятельность перейдет в виртуальный формат. Это связано с новыми ограничительными мерами, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.
Выставочные пространства музея-заповедника "Коломенское" будут закрыты. Фото: РИА Новости Выставочные пространства музея-заповедника "Коломенское" будут закрыты. Фото: РИА Новости
Выставочные пространства музея-заповедника "Коломенское" будут закрыты. Фото: РИА Новости

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента культуры столицы, с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года будут закрыты порядка 100 площадок. Это не только музеи, но и выставочные залы и библиотеки, находящиеся в подчинении города. Но все они будут продолжать работать виртуально. Так, в Государственном музее А.С. Пушкина уже в пятницу возобновятся онлайн-выставки постоянной экспозиции, запланированы мастер-классы и другие мероприятия. В московском Музее космонавтики подготовились к переходу в онлайн еще в прошлый карантин. "Мы открыли канал музея - это наше телевидение, - рассказали "РГ" в пресс-службе. - В прямом эфире идут встречи с научными сотрудниками, технические программы, космические новости. Запланированы специальные выпуски со стартов космических кораблей".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Пока остаются открытыми с соблюдением необходимых мер безопасности музеи, находящиеся в федеральном подчинении. Открыты здесь только постоянные экспозиции. В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева перенесена на 2021 год персональная выставка художника Никиты Макарова, временно закроются мастерские и Детский центр.

Более сотни выставочных площадок Москвы будут закрыты до 15 января 2021 года

Что касается частных галерей, то их судьба пока не ясна. К примеру, в музее "Гараж", расположенном на территории Парка Горького, "РГ" не смогли уточнить, откроются ли они 13 ноября. "Ждем, руководство музея пока не сообщало о переменах, если они будут, сообщим на сайте", - заключили в "Гараже". А владельцы галереи в Хлыновском тупике для безопасности посетителей приняли решение временно закрыть площадку.

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