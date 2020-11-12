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12.11.2020 10:21
Рубрика: Экономика

Столичные власти расскажут о развитии креативных индустрий

Текст: Дмитрий Туманский

Одной из тем, о которых столичные власти расскажут на форуме "Сильные идеи для нового времени", станет поддержка креативных индустрий. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: iStock
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"Ежегодный оборот креативной экономики Москвы оценивается в три триллиона рублей, - объяснила она. - В этом сегменте работают 113 тысяч московских компаний и около полумиллиона человек. Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте уже превышает 6%. У них большой потенциал роста, поэтому важно поддерживать их развитие. На форуме мы обязательно поделимся с коллегами своими наработками".

Форум начался в среду и продлится до 13 ноября. Эксперты делятся на нем своим опытом в экономике, новых технологиях, образовании, социальном развитии и других сферах.

Одним из ключевых элементов системы поддержки креативных индустрий в Москве выступает создание креативных технопарков. Первым этот статус летом получил Центр дизайна Artplay. Его резиденты теперь могут получить субсидии на компенсацию различных расходов.

Подробнее об этих и других шагах 12 ноября расскажет глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Он выступит в сессии "Креативный четверг. Как перезапустить креативные индустрии в регионе".

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