В горящем рязанском ТЦ обрушилась часть стены

В Рязани в результате пожара в торгово-развлекательном центре "М5 Молл" обрушилась часть стены. Дальнейших разрушений не предвидится, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Прокуратурой области начата проверка обстоятельств и причин пожара, а также его последствий, сообщила "РГ" официальный представитель ведомства Юлия Ромашкина. По ее словам, в настоящее время на месте пожара идет разбор завалов, и пока никто не может сказать точно о пострадавших.

Напомним, торговый центр "М5 Молл" загорелся в 17:15. В тушении пожара принимают участие 15 пожарных расчетов, 47 человек личного состава противопожарной службы. Сейчас возгорание локализовано на площади около 500 квадратных метров. 1200 посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали.