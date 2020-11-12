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12.11.2020 / 17:59
Текст: Сергей Бабкин

В Москве не будут закрывать детсады из-за коронавируса

Фото: iStock
Фото: iStock
Рост заболеваемости коронавирусом не приведет к сокращению групп в московских детсадах. Об этом заявили в четверг в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
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Как подчеркнули в штабе, в условиях пандемии в детсадах соблюдаются все санитарные правила. Например, предусмотрены отдельные входы для разных групп. Да и в течение дня группы не пересекаются, каждая занимается в своем помещении и играет на своем участке детской площадки. У всех воспитанников и сотрудников измеряют температуру с помощью бесконтактных термометров. "Если у кого-то наблюдаются симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении штаба.

Также в группах постоянно проводится уборка с помощью дезинфицирующих средств, все поверхности обрабатываются защитными составами, безопасными для детей.

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