В Москве разрешат топовые матчи при соблюдении санитарных мер

Крупные спортивные соревнования в Москве с участием зрителей могут быть разрешены только при соблюдении санитарных мер. Об этом в эфире "России 24" заявил мэр Сергей Собянин.

"Мы смотрим на значимость соревнований, - сказал глава города. - Если футбол или хоккей транслируется по телевидению, его видит вся страна. Должна быть создана атмосфера праздника. Такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований".

Одно из базовых условий - заполнение трибун не более, чем на 25 процентов от общей вместимости. Только так можно будет обеспечить социальную дистанцию. Сергей Собянин отметил, что сейчас составляется перечень мероприятий на ближайшие полтора месяца. Организаторы заранее будут знать, на какие мероприятия можно приглашать зрителей, а на какие - нет.