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12.11.2020 11:38
Рубрика: Экономика

В Москве создадут самую большую в стране климатическую камеру

Текст: Ирина Огилько

Новая климатическая камера позволит испытывать любые новые типы фасадных конструкций на устойчивость к влиянию природных факторов, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

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Как пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в камере можно испытывать объекты на воздухо- и водопроницаемость, на перепады давления, сильный ветер. Для этого внутри камеры будут встроены специальные механизмы, имитирующие сложные погодные явления. Специальные датчики будут собирать информацию о реагировании испытываемых конструкций. Итоговый результат будет обрабатывать компьютер.

Строительство камеры уже началось, в ноябре будут завершены все монолитные работы, а в 2021 году в камере начнутся первые испытания. Уточняется, что высота камеры составит 12 м, ширина - 9 м. Такие размеры позволят проводить испытания на конструкциях в их натуральную величину. По словам директора департамента промышленности Концерна "Крост" Андрея Сазонова, экспериментальные исследования, которые позволяет проводит камера, имеют особое значение при строительстве небоскребов, которых в столице каждый год появляется все больше.

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